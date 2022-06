Corendon laat alle vakanties doorgaan, maar er zit een addertje onder het gras

„Alle vakanties die geboekt zijn op vluchten van Corendon zelf gaan sowieso door, waarbij in sommige gevallen sprake zal zijn van vertrek uit Rotterdam in plaats van Schiphol. Vakantiegangers worden hierover momenteel in volgorde van vertrek geïnformeerd”, aldus een woordvoerster tegen De Telegraaf.

Door de personele tekorten op Schiphol, met name bij de security, kunnen deze zomer minder mensen vliegen van de luchthaven dan eigenlijk de bedoeling was. Topman Dick Benschop maakte vorige week donderdag bekend dat er gemiddeld zo’n 17 procent minder passagiers kunnen vliegen vanaf zijn luchthaven in de zomervakantie.

Corendon speelde daar al op voorhand op in door 150 vluchten te verplaatsen naar Rotterdam. Dat zijn 75 aankomsten en evenzoveel vertrekken. Nog eens 35 vluchten zijn samengevoegd of geschrapt. Daardoor hoeft de touroperator nu geen verdere vluchten te schrappen.

Dupe

Er zit echter een addertje onder het gras. Corendon voert ook vakanties uit waarbij gebruik wordt gemaakt van andere airlines. Zo kan het zijn dat je in een toestel van KLM zit op weg naar de zon voor een reis die je met Corendon hebt geboekt. Wat er met die vakanties gaat gebeuren, is nog de vraag. „Voor partner-airlines zijn we afhankelijk van de informatie van die airlines. Die zal over het algemeen meer dan twee weken van tevoren verstrekt worden”, aldus de woordvoerster.

Vermoedelijk wordt in de komende dagen duidelijk welke vluchten er niet door kunnen gaan en welke vakantiegangers de dupe zijn van het beleid van de Schiphol-directie, die de vakantiedrukte had onderschat en niet op tijd genoeg personeel wist aan te trekken. De zogenoemde slotcoördinator heeft afgelopen zondag namelijk gecommuniceerd welke airlines op welke dagen welk aantal reizigers niet kan vervoeren. Daar wordt nu druk op gepuzzeld.

Een deel kan worden opgevangen door stoelen die nog niet waren verkocht, uit de verkoop te halen. Onder meer KLM en Transavia willen dat doen.