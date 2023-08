Badlaken op het strand is uit, microvezelhanddoek rukt op: ’Snel droog en past in handbagage’

AMSTERDAM - Let maar op als je met je ’gewone’ badhanddoek naar het strand of zwembad gaat: je bent waarschijnlijk in de minderheid. Als een razende rukt de microvezelhanddoek op. Want die droogt zo lekker snel, weegt bijna niks en neemt in je koffer of reistas veel minder ruimte in. Het einde van het tijdperk van het ouderwetse strandlaken?

De microvezelhanddoek rukt op deze zomer. Betekent dat het einde van het ’ouderwetse’ badlakentijdperk? Ⓒ Getty Images