Merkwaardige procesdag in zaak vermoorde advocaat: ’Ik ging vreemd met meneer B.’

Door Saskia Belleman



SCHIPHOL - Getuigen die een posttraumatische stressstoornis hebben, zonder opgaaf van redenen niet kwamen opdagen, leden aan geheugenverlies of vooral verklaarden over de sexy spierballen van de verdachte. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van het strafproces over de moord op advocaat Derk Wiersum kende dinsdag niet bepaald een gebruikelijke start.