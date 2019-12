Duindorp cremeert vreugdevuur: ’Dit krijg je nooit meer terug’

Ⓒ rene OUDSHOORN

DEN HAAG - Honderden mensen kwamen vanmiddag af op de vreugdevuurcrematie op het Oliestrandje in de Scheveningse wijk Duindorp. De bijeenkomst verliep redelijk rustig op een incident aan de Houtrustweg na. Een bewoner kwam met een stok hout naar buiten en kraamde dreigende taal uit richting de bezoekers van de vreugdevuurcrematie. De ME was snel ter plaatse maar hoefde niet in te grijpen, meldt een omstander die het zag gebeuren.