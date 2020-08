’Kabinet overweegt beperken groepsgrootte samenkomsten’

Sinds juli geldt er geen limiet meer aan de grootte van groepen, zolang de deelnemers maar anderhalve meter afstand houden van elkaar. Omdat die vuistregel in de praktijk matig wordt nageleefd en het virus zich vooral in de grote steden weer sneller verspreidt, kijkt het kabinet naar manieren om het zogeheten reproductiegetal van het virus naar beneden te krijgen. Vooral feesten en partijen, zowel in de privésfeer als in zalencentra, vormen optimale gelegenheden voor het coronavirus om zich explosief te verspreiden. Onder meer huwelijken en begrafenissen vormen zulke superspreading events.

Privésfeer

In de privésfeer is het lastig om dwingende maatregelen af te kondigen, al broedt het kabinet wel op een hernieuwd advies. Bij meer publieke gelegenheden kunnen beperkende maatregelen van kracht worden. Maandagavond praten zorgminister De Jonge en CDA-collega Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) met de voorzitters van de veiligheidsregio’s over het beperken van groepsgroottes, lokaal of landelijk. Tijdens die bijeenkomst in Utrecht bespreken de burgemeesters ook de komst van de speciale coronawet, de stand van zaken rondom het bron- en contactonderzoek bij de GGD’s, de handhaving van mogelijk verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmette patiënt.

Quarantaineplicht

Voorzitter Hubert Bruls zei vorige week al namens zijn collega’s dat hij voorstander is van een wetswijziging die het burgemeesters mogelijk maakt om snel een quarantaineplicht op te leggen. Bruls vindt dat burgemeesters snel moeten kunnen ingrijpen nu het aantal besmettingen oploopt. Op het negeren van de quarantaineplicht zou een hoge boete moeten staan.

Naar verwachting krijgen de burgemeesters ook te horen wat de eerste effecten zijn van de mondkapjesplicht in Rotterdam en Amsterdam. Meer burgemeesters in gebieden met toenemende besmettingen overwegen zo’n plicht.