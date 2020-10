Ook Nederlands muziektalent in FIFA21

DJ Bakermat kijkt uit naar twee hoogtepunten volgende week: zijn debuutalbum en het feit dat zijn muziek in FIFA21 wordt gebruikt. Ⓒ FOTO Amaury Miller

AMSTERDAM - Hij is geen voetbalvirtuoos als Virgil van Dijk, maar DJ Bakermat schittert vanaf volgende week in de populaire computergame FIFA. De speleditie van 2021 heeft gekozen voor Bakermats toptrack Baianá. Bakermat: „Hoe het nummer in het spel is verwerkt? Geen idee. Ik ben net zo nieuwsgierig als ieder ander. Het is ook voor mij één grote verrassing.”