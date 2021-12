D66 wil verhuizing bejaarde Amsterdammers stimuleren met royale bonus van 10.000 euro

Het is een van de plannen uit de woonagenda van de liberalen die vandaag wordt gepresenteerd.

De partij signaleert dat een deel van de ouderen in een ’te groot’ huis woont. Als deze groep doorstroomt, komen er huizen vrij voor gezinnen. De stad telt nu zo’n 8500 kleine huishoudens die ’te groot wonen’, blijkt uit inventarisatie van de gemeente.

Toch stokt de doorstroming omdat nieuwe huurhuizen duur zijn of niet beschikbaar. Daarom stelt D66 voor in de stad voor doorstromers nieuwe seniorenwoningen te bouwen en ouderen huurprijsbehoud aan te bieden.

Voorwaarde is wel dat de achtergelaten woning tenminste vier kamers heeft en de nieuw te betrekken appartement maximaal 60 vierkante meter.

’Ouderen niet uit hun huis jagen’

Senioren die instappen moeten in de watten worden gelegd: met goede ondersteuning, indien mogelijk een nieuwe woning in hun eigen wijk, dichtbij de huisarts en royaal compenseren. De wieberbonus is nu een ’paar duizend euro’. Van Dantzig denkt zelf aan 10.000 euro.

Het voorstel van D66 is opmerkelijk omdat ouderen na de massale sluiting van bejaardentehuizen juist werden gestimuleerd om thuis te blijven wonen. Van Dantzig onderstreept dat hij senioren absoluut niet uit hun woning wil jagen. „Het huurrecht is een groot goed en willen we absoluut niet aan tornen.”

Wil van Soest van de Partij van de Ouderen kijkt met gemengde gevoelens naar het voorstel. „Eerst sluiten ze de verzorgingshuizen en dwingen ze ouderen om langer thuis te wonen, en als ze dat dan doen zijn ze ineens verantwoordelijk voor de woningnood. Zo lust ik er nog wel een paar!”, stelt ze vast. „Als meneer Van Dantzig zo graag doorstroming wil, dan reken ik op zijn warme steun voor ons voorstel voor het creëren van kleinschalige (zorg)woningen in de wijken, waar ouderen van een fijne oude dag kunnen genieten.”