Hoge Veluwe sluit weg over Otterlose Zand vanwege stikstof

Nederland heeft het meeste stuifzand van Europa. Ruim 40 procent van dat stuifzand is te vinden op de Veluwe. Het Otterlose Zand is met 324 hectare een van de grootste gebieden. Het bestaat uit grote zandvlaktes met stuifduinen en vliegdennen, waar veel bijzondere planten en dieren leven. Nederland is in Europees verband verantwoordelijk voor behoud en herstel van stuifzandlandschappen. Maar de afgelopen honderd jaar is het stuifzand al flink in oppervlakte afgenomen.

Het stuifzand groeit volgens het park dicht met stikstofminnende soorten. Die soorten verdringen onder meer de kenmerkende korstmosvegetatie. Er zijn snel maatregelen nodig, aldus de boswachters. Die beginnen dit jaar daarom ook met het verwijderen van bos en hout dat na 2007 op het stuifzand is gegroeid.

Het afsluiten van de De Wetweg roept weerstand op, omdat die deel uitmaakt van een populaire route. Deze route voert onder meer langs het in 1915 door Helene Kröller-Müller bestelde beeld van generaal Christiaan De Wet, gemaakt door Joseph Mendes da Costa. Ouderen en mensen met een beperking klagen dat ze op steeds minder plekken in het nationale park kunnen komen.