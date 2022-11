Premium Het beste van De Telegraaf

Hengeloos bedrijf bouwt superradars die een nucleaire aanval voor kan zijn Nederlandse superradar moet ballistische raketten detecteren

Amsterdam - Nederland wil een aanstormende kernraket niet alleen kunnen spotten, maar ook onderscheppen. Met de superradar van het Hengelose Thales, een van de beste ter wereld, is het detecteren van ballistische raketten vanaf marineschepen al mogelijk tot 2000 kilometer afstand, ook in de ruimte. Nu wordt het tijd voor stap twee. Volgend jaar doet het kabinet een voorstel voor aanschaf van een speciale raket die de dreiging ook kan uitschakelen. Volgens Commandant Zeestrijdkrachten René Tas is het belang van deze luchtverdediging groot.