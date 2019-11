Dijkhoff sust onrust over inperken snelheid

Klaas Dijkhoff ziet het beperken van de maximumsnelheid als optie, al moet daar dan wel „veel tegenover” staan. Ⓒ ANP

Den Haag - Met geruststellende woorden heeft VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff geprobeerd de onrust in de partij weg te nemen over het verlagen van de maximumsnelheid. „Er ligt nog niets voor”, zei Dijkhoff na de fractievergadering. „Het is allemaal vrij prematuur.”