Premium Het beste van De Telegraaf

Steen door de ruit in Friese Kollum drijft pizzeria in Engeland tot wanhoop: ’Kost klandizie’

Door Tim Fierant Kopieer naar clipboard

Pizzeria Kimberley in Kollum. Ⓒ Google Streetview

Kollum - Een naamgenoot van een Kollumer pizzeria in Nottingham wordt bedolven onder slechte internetrecensies, nadat er in Kollum afgelopen weekend gedoe was.