ANWB waarschuwt: zaterdag enorm druk op wegen door wintersportgangers

Wat Nederland betreft begint de voorjaarsvakantie dit weekend in de regio’s midden en noord. Vorige week, met carnaval, hadden Brabant en Limburg vakantie. „Het is veel drukker dan vorige week”, zegt Heleen de Geest van de ANWB. „En dan met name in het zuiden van Duitsland en in Frankrijk vanuit Lyon en Mâcon richting de Alpen. En verder bij de grensovergangen tussen Duitsland en Oostenrijk, vooral op de wegen ten zuiden van München. Daar staat op verschillende plekken al files van een uur.”

Een hele belangrijke route in Duitsland is die via Ulm naar Oostenrijk, bij de Fernpass. Het is een van de plekken waar de vertraging tot een uur oploopt. Ook bij Kufstein zijn soortgelijke vertragingen te zien en loopt de vertraging geleidelijk op.

Of er een alternatief is voor de wintersportgangers? „Eigenlijk niet”, zegt De Geest van de ANWB. „Het maakt voor de vakantiegangers niets uit welke route je neemt. Het is overal druk en in de rest van Duitsland zien we veel werkzaamheden aan de weg. Je zult je daar aan moeten overgeven.”

Terugkeren

De ANWB ziet ook veel vakantievierders terugkeren. „Al op de B-wegen in onder andere Oostenrijk, zie je ook al opstoppingen en staan mensen heel snel in een file”, zegt De Geest.

Wat het weer betreft, zitten de vakantiegangers goed in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Op vele plekken is het nu al aan het sneeuwen. Tegelijkertijd komt er een koudefront aan. Dat front zorgt voor lagere temperaturen en hoog in de bergen soms tot ijzige temperaturen. In Frankrijk is het minder koud en wordt geen sneeuw verwacht.