23.066 positieve coronatests, op een na hoogste aantal ooit

In de afgelopen zeven dagen zijn 151.196 besmettingen bevestigd. Dat is het hoogste weektotaal ooit. Vorige week maandag werd voor het eerst de grens van 100.000 positieve tests in een week tijd gepasseerd, nu gaat Nederland voor het eerst door de barrière van 150.000 positieve tests in zeven dagen.

Het weektotaal ligt 49 procent hoger dan vorige week, dus de verspreiding van het virus verliest nog geen tempo. Gemiddeld komt het neer op bijna 21.600 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 53e dag op rij en dat is bijna een record.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 29 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 22 februari, precies negen maanden geleden. Doorgaans meldt het RIVM op maandagen wat minder sterfgevallen. Mensen die in het weekeinde zijn overleden, worden vaak in de loop van maandag geregistreerd, waarna ze meegeteld worden in de cijfers die het RIVM op dinsdag naar buiten brengt.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 247 coronapatiënten. Dat komt neer op gemiddeld ruim 35 sterfgevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 12 maart.

2430 coronapatiënten in ziekenhuizen

Zorgmedewerkers van de Nederlandse ziekenhuizen behandelen momenteel 2430 coronapatiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 114 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1960 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een stijging van per saldo 110 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. De klinieken namen 254 nieuwe coronapatiënten op. Doordat er ook mensen de afdelingen verlieten of overleden, steeg het totaalaantal opgenomen patiënten in de klinieken minder hard.

Medewerkers van de ic’s moeten momenteel zorg verlenen aan 470 coronapatiënten. Dat zijn er per saldo vier meer dan zondag. Er werden 34 nieuwe ernstig zieke coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook patiënten werden ontslagen of overleden, steeg het aantal opgenomen patiënten minder snel.

Afgelopen week werden er gemiddeld 305 nieuwe coronapatiënten per dag in de ziekenhuizen opgenomen. Dat is het hoogste niveau sinds 3 mei.