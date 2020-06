RIVM en GGD: ’Anderhalve meter afstand voor mensen steeds moeilijker’

Het ’normale leven’ lijkt ook in de binnenstad van Haarlem weer langzaam op gang te komen. Ⓒ ANP

BILTHOVEN - Mensen vinden het steeds lastiger om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Op het werk, in de supermarkt en tijdens een bezoek aan huis komen mensen vaker dichter bij elkaar dan die 1,5 meter. Dat concluderen het RIVM en de GGD na een gezamenlijke enquête. Uit die peiling komt ook naar voren dat mensen minder bang en minder somber zijn dan toen het coronavirus net was opgedoken in Nederland.