Kleinzoon (23) bekent ombrengen oma

Op 22 oktober vond familie de overleden vrouw in haar huis aan de Jachtslotlaan in Tilburg. Een opgeroepen arts kon geen duidelijke doodsoorzaak geven, waarna een uitgebreid onderzoek begon. Daaruit kwam naar voren dat er sprake is van een misdrijf.

Verklaringen van familie en buurtbewoners leidden de politie naar de verdachte, die enige tijd bij zijn oma woonde. Toen de zaak aan bod was geweest in het programma Opsporing Verzocht meldde de kleinzoon zich, aldus de politie.