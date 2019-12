Inbraak bij gezin Oss waar woningbrand woedde

Dat meldt Omroep Brabant.

Het gezin met twee kleine kinderen is in de nacht van zondag op maandag nog net op tijd hun brandende huis ontvlucht. Nadat de auto onder de carport vlam had gevat, sloeg het vuur over naar de woning.

De politie ging bij het eerste incident uit van brandstichting. Bij het tweede incident zijn braaksporen aangetroffen. Het gezin is opgevangen door familieleden. Volgens de moeder van de bewoonster is het gezin door het oog van de naald gekropen bij de brand. De zus van de bewoonster verklaarde: „Het had geen twee minuten langer moeten duren.”

Autobranden

De Brabantse stad wordt al een jaar geteisterd door autobranden. Meer dan 35 auto’s gingen in vlammen op.

Bekijk ook: Gezin met twee kleine kinderen ontvlucht brandend huis net op tijd