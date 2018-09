Tankstation Geldrop uitgebrand

Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer. Ook was er geen explosiegevaar. De Eindhovenseweg is enige tijd afgesloten geweest. Kort voor 21.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Een auto stond in brand onder de overkapping van het tankstation, waarna het pompstation vlam vatte. Hoe de brand in de personenwagen is ontstaan, is niet duidelijk.