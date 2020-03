Denk veroordeelt gedrag oud-fractieleider Tunahan Kuzu

Volgens de partij heeft het slachtoffer begin 2018 contact gezocht met Denk over wat er was voorgevallen. „Als gevolg hiervan zijn vanuit de fractie en het bestuur indringende gesprekken gevoerd met Tunahan Kuzu. Uit deze gesprekken bleek dat zijn gedrag niet past bij de kernwaarden van Denk. Dat heeft destijds geleid tot het ontnemen van het fractievoorzitterschap.”

Vertrouwenspersoon

Inmiddels is een vertrouwenspersoon voor personen buiten de organisatie aangesteld, meldt de partij. Ook zijn interne procedures aangescherpt, zodat bij soortgelijke voorvallen sneller en beter gereageerd kan worden.

Verder wil de partij niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. „Vorige week heeft Tunahan Kuzu verklaard dat hij vanwege de impact op zijn persoonlijk leven binnen afzienbare tijd zijn rol voor Denk binnen de politiek zal beëindigen.”

Dat Kuzu er na nieuwe verkiezingen als politicus het bijltje bij wilde neergooien kwam vorige week nogal als een verrassing. In een bericht op Facebook vermeldde hij dat hij het werk in de Tweede Kamer als zwaar ervoer. Het kostte hem veel energie en had ’een behoorlijk impact’ op zijn ’persoonlijke leven.’

Inmiddels blijkt - nu ook zijn eigen partij toegeeft dat er volstrekt andere motieven speelden - de reden voor zijn vertrek toch anders te zitten.

MeToo-affaire

De vermeende MeToo-affaire kwam aan het rollen na een publicatie van HP/De Tijd. Dat blad beschikt over een schriftelijke verklaring van de vrouw, waarin ze vermeldt dat na afloop van de verhouding een incident plaatsvond waarbij de gehuwde Kuzu zich ’grensoverschrijdend’ heeft vertoond.

Kuzu zelf is ook door De Telegraaf om een reactie gevraagd. Daar is hij tot dusverre niet op in gegaan.