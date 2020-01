Italië roept noodtoestand uit vanwege coronavirus

Aanleiding is dat bij twee Chinese toeristen in Rome besmetting met het virus is vastgesteld.

Door het uitroepen van de noodtoestand komt onder andere geld vrij voor het nemen van maatregelen en krijgen regionale autoriteiten meer bevoegdheden om in te grijpen.

De Italiaanse autoriteiten gaan de gangen van de twee Chinese toeristen na om eventuele voorzorgsmaatregelen te nemen. De man en de vrouw van 67 en 66 jaar kwamen op 23 januari met een vlucht uit Wuhan aan in Milaan. Via Parma gingen zij naar Rome waar zij nu in een ziekenhuis liggen, aldus Italiaanse media.

Ondertussen wordt in de omgeving van Venetië een persoon onderzocht op het virus die is teruggekeerd van een reis naar China. Het gaat om Italiaanse minderjarige uit Treviso.