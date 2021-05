Tumult in Hilversum: NPO vindt kijkers te oud

Opsporing verzocht met presentatrice Anniko van Zanten wordt goed bekeken en is voor de recherche belangrijk. Maar ’de gemiddelde leeftijd van kijkers ligt boven de zestig’, moppert netmanager Remco van Westerloo. Ⓒ Foto anp/hh

Televisieprogramma’s als Opsporing verzocht en Radar trekken wekelijks veel kijkers en worden hoog gewaardeerd. Maar dat laatste is voor de NPO geen garantie om daarom maar door te gaan op de oude voet. Want: het kijkerspubliek is te oud. Plannen om de formats te wijzigen, zendtijd in te korten of afleveringen te schrappen leiden tot grote onrust in Hilversum.