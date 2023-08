Man opgepakt die ’vol gas’ over vrouw heen reed na haar te hebben beroofd

De vrouw van 76 was aan het winkelen toen ze rond 15.00 uur plotseling in de naast het winkelcentrum gelegen Treublaan werd beroofd van haar tas. Volgens ooggetuigen liet ze het hier niet bij zitten. Ze ging achter de dader aan en probeerde hem tegen te houden. De man stapte in zijn auto en volgens een schoonzoon van de dame reed hij vervolgens bewust over haar heen. Ze werd hierop zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De dader werd, zo maakte de politie donderdag bekend, in de avond aangehouden. De zwarte Honda waarin hij reed was gestolen. De wagen werd in de beurt van de Spionkopstraat teruggevonden, zo laat de politie ook weten.

Ⓒ District8

De dame zou voor de beroving boodschappen hebben gedaan in het winkelcentrum in de buurt in de Haagse wijk Kijkduin. Een van de winkeliers reageerde opgelucht op het nieuws dat de dader was aangehouden. „Nou dat is fijn om te horen want dit is vrij heftig. Wij hebben het niet zien gebeuren maar begrepen wel dat de vrouw hier ook was geweest. Ik heb geen idee wie het is en hoop dat het goed met haar gaat.”

Haar schoonzoon liet weten dat de dame geopereerd is aan haar beide benen.

Heftige gebeurtenissen

Het incident zorgde voor nog meer heftige gebeurtenissen omdat twee agenten op weg om hulp te bieden met hun wagen onderweg tegen een andere auto aan botsten. Zowel de bestuurder van de politiewagen als de andere bestuurder moesten met lichte verwondingen naar het ziekenhuis.

De politiewagen na de botsing. Ⓒ Regio15

Op het zelfde moment was er niet ver van het Savorin Lohmanplein in de naastgelegen duinen ook nog eens een flinke brand te blussen.

De politie laat weten het incident nog vol in onderzoek te hebben. Momenteel wordt met verschillende getuigen gesproken en worden camerabeelden opgehaald. De 41-jarige verdachte zit nu vast en wordt ook gehoord.