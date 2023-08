Man rijdt in Den Haag ’vol gas’ over vrouw heen na haar te hebben beroofd

DEN HAAG - Een 76-jarige vrouw is woensdagmiddag zwaargewond geraakt toen zij werd beroofd bij het De Savornin Lohmanplein in Den Haag. Het slachtoffer is overreden door de verdachte. Ooggetuigen melden aan Omroep West dat de man ’vol gas’ over de vrouw heen reed.

Ⓒ District8