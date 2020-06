Illegale bokswedstrijd in park in Helmond, tientallen jongeren bewaren geen afstand

„Feestje met meer dan 100 jongeren in Weverspark. En steeds meer aanloop. Handhaving in coronatijd, laat me niet lachen. Politie doet helemaal niks”, zo schrijft ene Werner in een Twitterbericht aan burgemeester Elly Blanksma.

Op beelden, in handen van Omroep Brabant, is te zien dat de deelnemers van de wedstrijd bokshandschoenen hebben meegenomen. Ook wordt er gefilmd en is er een scheidsrechter aanwezig. Er wordt geen afstand tot elkaar bewaard, ook niet op de ’tribunes’.

De politie heeft laten weten niets van de bijeenkomst te weten. Volgens een aanwezige is de politie langs geweest maar konden ze niets doen omdat het om een sportwedstrijd ging.