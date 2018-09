Geen enkele reiziger snapt er nog wat van: wat op het éne vliegveld probleemloos door de beveiliging komt, moet op het volgende vliegveld, of bij de terugreis warempel op de zélfde luchthaven, beslist worden ingeleverd. Geen discussie en al helemáál geen grote mond, want dan vliegt u niet mee!

Veiligheid boven alles, maar nóg veiliger zou het worden als de beveiligde passagier, nota bene de klant die dat hele beveiligingscircus moet betalen, het nog kan snappen ook.

Reizigers storen zich dan ook het meest aan de arrogantie van die beveiligers. Aan hun dikwijls klantonvriendelijke, om niet te zeggen onbehoorlijke, snauwerige optreden én hun willekeur.

Bedolven werd ik onder een lawine aan emails, allemaal reacties op mijn vraag van vorige week over die beveiligers op vliegvelden. Veel reizigers proberen vanwege die nerveuze veiligheidscontrole met lange rijen Schiphol te mijden, vliegen liever via Rotterdam, Eindhoven of Brussel. Waarom kunnen ze op een regionaal vliegveld als Brussel-Charleroi de verdachte schoenen van zo´n passagier in één oogopslag controleren door die passagier te vragen even in een apparaat te gaan staan, terwijl zulke schoenen op Schiphol steevast úit moeten en er bij al dat oponthoud niet eens een stoel beschikbaar is, of een schoenlepel, om die schoenen na de controle weer rustig aan te trekken?

Hoe simpel is klantvriendelijkheid? De vraag is telkens weer: draait het op zo'n vliegveld om de veiligheid en de controle óf om de passagier?

Lezers begrijpen best dat de beveiliging er voor hun eigen bestwil is, dat we in een gevaarlijke wereld leven en dat luchtreizigers extra kwetsbaar zijn voor kwaadwillenden. Dat beveiliging nodig is, geheel tot uw dienst.

Maar een beetje vriendelijkheid kost niets. Tenslotte behoort alles op zo'n vliegveld te draaien om de reiziger, die moet het naar z'n zin hebben, toch? Tenzij het nog belangrijker is dat de beveiligers het naar hun zin hebben! Reizigers eisen dat er mogelijkheden komen tot het násturen van spullen, die op het laatste moment om veiligheidsreden uit hun handbagage worden gevist. Als die mogelijkheden er al zijn, dan moet daar door de beveiliging uitdrukkelijk op worden gewezen. Beleefdheid en hoffelijkheid staan in dit hele proces voorop. Dat geldt voor de beveiligers en uiteraard ook voor de passagiers, want die zijn – zo blijkt wel uit hun emails – tegenwoordig evenmin op hun mondje gevallen.

Veel grote woorden las ik in de reacties. Onbehouwen, zelfs het woord onbeschoft viel regelmatig. Opmerkelijk is dat veel reizigers de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijkheid houden, ook al heeft die geen invloed op de beveiliging op en door vliegvelden.

,,Ik had geen moment gedacht aan mijn Zwitserse zakmes, op Schiphol had de beveiliging dit niet opgemerkt, maar bij de terugreis uit Istanboel moest ik met een beveiliger mee", mailt mij de heer Piekstra. ,,Ik dacht dat het mes in de bekende ton zou belanden, maar ik mocht wat formulieren invullen en op Schiphol verscheen op de bagageband een grote, gevoerde envelop met mijn mes erin. Zo kan het dus ook!"

Veel lezers snappen wel dat messen in beslag genomen moeten worden, maar begrijpen niet dat je ná de controle overal aan messen kunt komen, al was het maar in de diverse restaurants!

Flaconnetjes met zonnebrandolie en lotionnetjes, potjes crème, blikjes met escarcots en andere gevaarlijke delicatessen, riempjes, aanstekers, tubetjes tandpasta, kurkentrekkers, nagelschaartjes en vijltjes, rolmaten en andere ´travel-tools´, sportvismolens en haakjes, flesjes water en frisdrank natuurlijk, vliegenmeppers, kelnermessen, kammetjes, vorkjes, flesjes shampoo en parfummetjes, koelelementen voor het vervoer van bederfelijke etenswaar, Adrie Hoose wilde laatst een nieuw elektrisch schuurapparaat meenemen met Ryanair naar Frankrijk, waar hij aan z´n huisje ging klussen, maar de beveiligers op het vliegveld namen het hele ding zomaar in beslag. Het zit Adrie nog steeds behoorlijk dwars.

,,Waarom heeft zij haar fonkelnieuwe boules niet gewoon in haar koffer gedaan?" reageert een lezer op het verhaal van Peggy over wie ik vorige week schreef, omdat ze haar stalen pétanque-ballen, in jeu-de-boules-land Frankrijk nieuw gekocht voor bijna honderd euro, bij de inhalige beveiligers op het vliegveld van Carcassonne moest achterlaten. Omdat ze helemaal geen ruimbagage hád! Steeds meer passagiers reizen zónder koffer maar met zo'n kleine weekend-tas, zeker binnen Europa, waar korte stedentrips in trek zijn.

Ger Sterk kreeg van het airporthotel in Eindhoven in alle vroegte een ontbijtpakketje mee dat hij in het vliegtuig wilde verorberen. Mooi niet, want het lekkere broodje, pakje jus en yoghurtje werden door de beveiligers afgepakt. Uiteraard, want voor zo´n fatsoenlijk ontbijt willen andere passagiers tegenwoordig wel een moord plegen!

jvnoord@telegraaf.nl