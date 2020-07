Keert de Gouden Koets wel terug?

Het wordt steeds mistiger of de Gouden Koets terugkeert als vervoersmiddel van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Prinsjesdag. Ⓒ foto ANP/HH

Even leek de heisa over de Gouden Koets geluwd, maar onder het Black Lives Matter-gesternte vlamt de discussie over het rijtuig met een koloniale afbeelding op de linker flank als vanouds op. Tot dusverre was het uitgangspunt dat de koets na zijn jarenlange restauratie gewoon weer dienst zou gaan doen. Maar rondom die rentree ontstaat inmiddels steeds meer mist.