Politie schiet verwarde man neer in Amsterdam

Er is eerst geprobeerd de man te laten overmeesteren door een politiehond. Dat mislukte waarna er drie keer op hem is geschoten, meldt Het Parool. Hulpverleners proberen de man te reanimeren. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

Het incident vond plaats op een binnentuin bij de Voorburgstraat. De straat in het stadsdeel Nieuw-West is afgezet.