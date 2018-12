Rotterdamse topambtenaar in opspraak

Dat schrijft het AD naar aanleiding van eigen onderzoek.

Lugte is officieel nog in dienst van de gemeente Rotterdam, maar blijkt thuis te handelen in computersoftware. Hij verkoopt onder meer het systeem iThor, dat wordt gebruikt door Rotterdamse stadswachten. De ontwikkelingskosten liggen volgens kenners tussen de 1,5 en 2 miljoen euro.

Na een arbeidsconflict heeft Lugte, met behoud van salaris, de tijd gekregen om te werken in de ICT-sector. Op termijn neemt hij ontslag, is in het geheim afgesproken met de gemeente.