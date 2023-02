Zaterdag overwegend droog in carnavalsgebied

Een bonte carnavalsoptocht trekt door het centrum van Maastricht. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Zaterdag blijft het overdag waarschijnlijk grotendeels droog in het zuiden van het land waar carnaval wordt gevierd en zaterdag carnavalsoptochten zijn, meldt Weeronline. Het is wel de hele dag bewolkt. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het daar wel regenen.