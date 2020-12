Verdachte opgepakt in zaak Fred van Leer

De man werd volgens de politie maandagavond aangehouden. Op woensdag 18 november poogden twee mannen in PostNL-outfit de woning van de tv-presentator aan de Mathenesserlaan in Rotterdam binnen te komen. Daarbij hebben ze Van Leer bedreigd met een vuurwapen.

Hij wist echter te voorkomen dat de overvallers zijn woning konden binnenkomen, omdat hij hen van de trap kon aftrappen. Zij gingen er vervolgens zonder buit vandoor richting de C.P. Tielestraat. Zij lieten op hun vlucht een gestolen scooter, het vuurwapen en een petje van PostNL achter.

Het onderzoek in deze zaak is nog in volle gang. Zo wordt nog naarstig gezocht naar een tweede verdachte. De politie is nog op zoek naar informatie. Zo wordt er gezocht naar mensen die tussen 7 en 8 uur ’s ochtends op die bewuste dag iets hebben gezien op de Mathenesserlaan.

Fred van Leer laat aan De Telegraaf weten dat hij de politie en de recherche dankbaar is. „Zij hebben zo hard gewerkt. Ik ben heel erg opgelucht.”