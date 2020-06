Geen weg terug: familie Jansen begint B&B in brandhaard

Ⓒ Anko Stoffels

Hoofddorp - De buitenlandse droom van de familie Jansen werd in sneltreinvaart een nachtmerrie. Ze zouden een nieuwe toekomst beginnen met een eigen bed and breakfast in Italië, maar de coronacrisis dreigde ernstig roet in het eten te gooien. Maanden zaten ze in de rats, maar vlak voordat ze hun huis in Hoofddorp uit moesten kwam toch verlossing. Missie Italië gaat door.