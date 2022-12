Premium Het beste van De Telegraaf

’Komend jaar kan fantastisch worden’ PVV-leider Wilders hoopt op kabinetscrisis: ’Meehuilen met wolven in slavenbos gênante vertoning’

Door Mike Muller en Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Oppositieleider Geert Wilders ging er in 2022 weer met gestrekt been in tegen het kabinet. Rutte-IV is volgens hem verantwoordelijk voor een flink deel van de crises die ons land troffen. In gesprek met De Telegraaf legt hij uit waarom. En hij verwacht dat 2023 ondanks alles een geweldig jaar kan worden.