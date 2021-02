Vrachtwagenchauffeur zit 24 uur vast in sneeuw bij Blauwestad

Binnenland

Vrachtwagen geschaard op A27: Merwedebrug dicht

Door een geschaarde vrachtwagen op de Merwedebrug bij Gorinchem is de A27 in beide richtingen dicht tussen Werkendam en industrieterrein Avelingen. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om te rijden via de A15, A2 en A59. Door sneeuwval is het in het midden en zuiden van het land glad.