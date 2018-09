Een vasthoudende collega

Pien is na enkele jaren met haar vijfjarige dochtertje Eva teruggekeerd naar een dorpje op de Veluwe, waar ze het grootste gedeelte van haar jeugd heeft doorgebracht. Er waren maar twee mensen die blij waren dat ze terug was en die vertrouwen in haar hadden: de oudere, zieke Simon en René, haar grootste jeugdvriend.

Wijntje

Ze werkt als transmuraal verpleegkundige, vanuit het gezondheidscentrum gaat ze bij patiënten thuis langs. Theo, de apotheker in datzelfde gezondheidscentrum, nodigt haar op een dag uit: “Kom een wijntje drinken vanavond, je hebt ontspanning nodig.” Pien aarzelt. Maar het klinkt wel aanlokkelijk. En zijn collega Floor komt waarschijnlijk ook. Het wordt tijd dat ze haar sociale contacten wat opvijzelt.

Onbegrip

Floor komt echter niet en het avondje is minder onschuldig als ze dacht. Theo is ervan overtuigd dat zij voor hem geschapen is, en dat ze dat uiteindelijk ook zal inzien. Toch laat hij haar ineens gaan. Ze snapt er niets van. Hoe kan het zijn dat hij zoiets heeft gedaan? Lag het misschien aan haar?

Kruimels

Vanaf die dag laat Theo haar niet meer met rust. Hij sms’t, belt, geeft cadeautjes aan haar dochtertje, palmt haar moeder in. En ondertussen bedreigt hij haar. Negeren lijkt haar het beste, want niemand zal geloven dat die aardige apotheker twee gezichten heeft. Maar hij beheerst haar leven steeds meer. Ondertussen ziet René dat zijn beste vriendin steeds meer in beslag wordt genomen door Theo. Hij was altijd tevreden met de kruimels liefde die ze hem toewierp, maar die zijn nu wel erg klein geworden.

Proloog

In de proloog van Ik volg jou overkomt Pien iets angstwekkends, en je denkt vrij lang te weten wie dat gedaan heeft. Maar dat ligt er een beetje te dik bovenop, en je snapt al snel dat er nog een wending moet komen, die dan uiteindelijk weinig verrassend meer is. Toch is het allemaal kundig uitgewerkt en vlot geschreven, zoals we van Marelle Boersma gewend zijn. Je kunt je heel goed verplaatsen in en meeleven met Pien, al krijgen we wel heel erg veel innerlijke discussie voorgeschoteld. En je blijft zitten met de vraag: als Pien haar beste vriend René van vroeger kent, en Theo was vroeger de grootste plaaggeest van René, dan moet Pien Theo in die tijd toch ook gekend hebben?

Ik volg je, door Marelle Boersma. Uitgeverij De Crime Compagnie. 303 blz., €14,95, e-book €4,99.

Waardering: 4 sterren