Friezen solidair met slachtoffers vuurzee Hulp na afbranden geliefde muziekstudio: ’We zijn alles kwijt’

Jan Switters en Ernst Langhout verloren hun levenswerk bij de boerderijbrand. Ⓒ ANP / ProNews Producties

Friese rockmuzikanten en dorpsbewoners schoten massaal te hulp toen dé ’muziekboerderij van Friesland’ afbrandde. Bewoners verloren alles: hun persoonlijke bezittingen én een geliefde muziekstudio. Bij benefietconcerten is geld opgehaald voor de wederopbouw. ,,We zijn alles kwijt, maar er komt zoveel voor in de plaats.”