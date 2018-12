Verborgen juweeltjes van Australië

Douglas Apsley National Park, Tasmanië

Een van de meest magische natuurbaden in Tasmanië is te vinden in een soort van waterput in het bos, op tien minuten lopen van de parkeerplaats aan het zuidelijkste eind van Apsley Gorge, in Douglas Apsley National Park. Het park, vlakbij het Freycinet Peninsula met het prachtige Wineglass Bay aan de oostkust, is nauwelijks bekend en heeft een wandelroute van drie dagen die langs een keten van lagunes in het noorden tot Bicheno in het zuiden loopt.

Maria Island wildlife sanctuary, Tasmanië

Een ander pareltje op dit kleine zuidelijke eiland van Australië is de Maria Island wildlife sanctuary. Spot vogelbekdieren en ander wild in Low Head in de Tamar Valley, het stadje Penguin aan de noord-westkust, Hogarth Falls in Strahran en Fortescue Bay.

William Bay National Park, West-Australië

Ben je op zoek naar geweldige stranden, dan zijn Greens Pool, Elephant Rocks en Waterfall Beach in William Bay National Park zeker de moeite waard om toe te voegen aan je reislijstje. De beschermde kustlijn en bossen tussen Walpole en Denmark, zo'n vierhonderd kilometer ten zuiden van Perth, staat bekend om zijn winderige en rotsachtige kusten en beschutte natuurbaden.

Vijf andere verborgen juweeltjes in deze deelstaat:

York

Two People's Bay in Albany

Cape Leveque in de Kimberley

Little Parakeet Bay op Rottnest Island

Coalseam National Park

Southern Yorke Peninsula, Zuid-Australië

In de volksmond ook wel 'De Onderkant' genoemd, heeft het zuidelijke deel van Yorke Peninsula tal van geheime plekjes. In aanvulling op de rotszwembaden bij Shell Beach (Innes National Park), hebben lokale toeristische autoriteiten onlangs pas het bestaan van verschillende rotsbaden ontdekt langs de veertien kilometer lange Hillock's Drive, Butler's Beach. Het gebied, op ongeveer 150 kilometer van Adelaide, is een geweldige plek om te gaan vissen en kamperen in de bush, met rustige stranden, een ruige kustlijn en spectaculaire landschappen. Kangoeroes, emoes en possums hebben hun intrek genomen in de omliggende kreupelhout.

Vijf andere verborgen juweeltjes in deze deelstaat

Lake Gairdner in het Eyre Peninsula

Punyelroo Cave in de Murraylands

De Langhorne Creek wijnregio

De stranden aan de noordkust van Kangaroo Island

Mount Barker

Coconut Island, Queensland

Het ligt een beetje uit de route, maar een trip naar Coconut Island zou het waard kunnen zijn. Het eiland, ook bekend als Poruma Island, ligt op meer dan honderd kilometer ten noord-oosten van Thursday Island in de Torres Strait. Zoals het een bountyeiland betaamt heeft het witte zandstranden, palmbomen en riffen. Maar ook een schildpaddenboerderij en enorme zandvlakten. Koraalforel, roggen, haaien en zeekoeien zijn in de wateren rondom het eiland te vinden. Minder dan tweehonderd mensen leven op dit eiland. Ze leren je maar al te graag over hun traditionele vismethode. Je kunt op het eiland verblijven in guesthouses of in een resort.

Cobbold Gorge, Queensland

Nog een parel in de deelstaat Queensland aan de oostkust van Australië: Cobbold Gorge. Lawn Hill National Park, Cow Bay in de Daintree Rivier, Pumpkin Island voor de Capricorn Coast en Boulia zijn in deze regio ook de moeite waard.

Murrumbateman Wine Region, Australian Capital Territory

Op ongeveer een half uur ten noorden van Canberra ontwikkelt het voormalige goud-, vee- en wolstadje Murrumbateman zich als een echte tussenstop voor wijnliefhebbers. Het relaxte stadje telt inmiddels meer dan twintig wijngaarden, hetgeen voor de nodige toeloop van toeristen zorgt. Bezoekers kunnen de Poachers Trail rijden, een route langs dorpjes en weilanden of het jaarlijkse Murrumbateman Moving Feast bijwonen.

Vijf andere verborgen juweeltjes in deze deelstaat

Flea Creek past Cotter Dam in het Brindabella National Park

Tidbinbilla Nature Reserve

Namadgi National Park

Corin Forest recreation facility

Lonsdale St in Braddon

Umbrawarra Gorge Nature Park, Noordelijk Territorium

Hoewel de meeste toeristen meteen naar Kakadu of het Litchfield National Park gaan, zijn er genoeg andere natuurwonderen te zien in het Northern Territory. Een daarvan is het Umbrawarra Gorge Nature Park, op zo'n 245 kilometer van Darwin, langs de Stuart Highway. Een wandelpad slingert langs een kronkelende beek door de steile rode rotsen van de kloof tijdens de droge juni-augustus maanden, om te eindigen in een groot zwembad met een klein zandstrand. Als je de beek verder wilt aflopen zul je af en toe een stukje moeten zwemmen en over stenen moeten klimmen/ springen. Het park heeft een kleine, primitieve camping met rockwallabies en possums als bijwoners.

Vijf andere verborgen juweeltjes in deze deelstaat

Poppy's Pools, bij de Savannah Way in de buurt van Cape Crawford

Mary River National Park

Bremer Island, bij Gove

Northern Rockhole, in Nitmiluk National Park

Davenport Ranges

Diamons Head, Crowdy Bay, Nieuw Zuid Wales

Als je de tijd hebt om de Pacific Highway af te reizen, zijn er ontelbare schatten te vinden aan de noordkust van deelstaat New South Wales. Een daarvan is Diamond Head, dat deel uitmaakt van het Crowdy Bay National Park, bijna vierhonderd kilometer ten noorden van Sydney. Diamond Head heeft drie grote, goed onderhouden campings die toegang bieden tot de Dunbogan en Kylies stranden. Ook loopt er een pad van vijf kilometer door regenwoud en bushland en langs klippen.

Vijf andere verborgen juweeltjes in deze deelstaat

East Kuderang

Walls of China, Mungo National Park

Abderdeen in Upper Hunter

Ophir historic gold mining town

Black Head, Halliday's Point

Port Fairy, Victoria

Port Fairy, een charmant oud vissersdorpje op zo'n driehonderd kilometer ten westen van Melbourne, heeft brede straten waarlangs 19e eeuwse huisjes staan, Norfolk dennen, oude stenen kerken, pensions en herbergen. Meer dan vijftig gebouwen in het stadje maken deel uit van de National Trust van Australië. De omgeving kun je verkennen via een van de historische wandelpaden en stop dan ook bij de witgekalkte, gerestaureerde huisjes die door walvisjagers en zeelieden werden gebouwd, naast de Georgische-stijl huizen van kooplieden en grote openbare gebouwen. Vissers in de lokale haven lossen hun vangst van rivierkreeften aan de kade en je kunt zelf de zee op om onder begeleiding te vissen of een cruise te maken naar de zeehondenkolonie op Lady Julia Percy Island.

Vijf andere verborgen juweeltjes in deze deelstaat

Metung

Croajingolong National Park

Olinda

Trentham Falls

Walhalla

Ben jij in Australië geweest en ben je ook verborgen juweeltjes tegengekomen, laat dat dan hieronder weten.