VVD wil minder op werk verschijnen

De VVD stelt dat het zogeheten quorum ook digitaal gehaald kan worden. VVD-Kamerlid Veldman klaagde dat hij voor intekenen helemaal op en neer naar Nijmegen (tweemaal 110 km) moest.

Sommige oppositiepartijen zoals de PVV, de PvdA en de SGP voelen zich overvallen. VVD stelt dat het zogeheten quorum ook digitaal verkregen kan worden. Wilders is daar niet happig op. Het bemoeilijkt hoofdelijk stemmen en hij vindt dat het van luiheid getuigt. „De schoonmakers komen ook gewoon naar hun werk.”

Bekijk ook: Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt af met 59

Zorgmotie

PvdA-voorman Asscher vroeg aan indiener Veldman van de VVD de motie aan te houden. De liberalen houden voet bij stuk en krijgen steun van CDA, D66, GL, PvdD, 50Plus, FvD, Denk en Krol. De discussie over een zogeheten quorum ligt gevoelig in de Tweede Kamer, vooral sinds sommige partijen de Kamer verlieten om een motie over meer geld voor zorgpersoneel niet in stemming te laten brengen.

SGP-leider Van der Staaij sprak zijn onvrede uit. „Zo’n ingrijpend voorstel, ik wil het presidium vragen de grondwettelijkheid hiervan te toetsen. Ik vind het echt niet kunnen.”

Na overleg besluit de VVD de motie voorlopig aan te houden. Dat betekent dat het voorstel in de wachtkamer wordt gezet.