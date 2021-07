'Ophef in Cannes om masturbatiescène Paul Verhoeven'

In een speciale aflevering van de Cultuur en mediapodcast spreekt mediaverslaggever Rob Goossens met filmjournalist Marco Weijers vanuit Cannes. Weijers bespreekt de ophef die regisseur Paul Verhoeven heeft veroorzaakt met zijn nieuwe film tijdens het filmfestival van Cannes. „De masturbatie scène met een Mariabeeldje maakt de tongen los,” vertelt Weijers. Ook schuift journaliste Danielle Kool aan om te praten over de Emmy nominaties. Kool werkt als Nederlandse verslaggever in Hollywood en is lid van de Hollywood Foreign Press. Ook ziet Kool duidelijke verschillen tussen de Nederlandse en Amerikaanse talkshows: „In de Verenigde Staten moet alles entertainment zijn, gelukkig is dat in Nederland niet zo.”