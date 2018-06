Amsterdam stelt asielzoekers nieuw ultimatum

Eerder hadden de uitgeprocedeerde asielzoekers tot donderdagmiddag de tijd om te beslissen. Ze verblijven momenteel in een kraakpand aan de Weteringschans in het centrum van de hoofdstad. Daar moeten ze weg. De gemeente heeft aangeboden om de vluchtelingen op te vangen in het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat.

Dat zien de vluchtelingen echter niet zitten. Ze zeggen dat het gebouw ze doet denken aan vreemdelingendetentie. De gemeente garandeert dat de voordeur openblijft, dat de mensen 24 uur per dag naar binnen en naar buiten kunnen en dat er veel voorzieningen en begeleiding zijn.

De gemeente Amsterdam wil dat de vluchtelingen de knoop donderdag doorhakken, omdat het voormalige huis van bewaring eigenlijk zou worden gebruikt voor de winteropvang van daklozen. Als de vluchtelingen ervoor kiezen om naar de Havenstraat te gaan, moet de gemeente snel een nieuw onderkomen voor de zwervers zien te vinden.

Als de vluchtelingen niet vrijwillig vertrekken van de Weteringschans, wordt hun onderkomen dinsdag ontruimd. Daarbij zouden ze kunnen worden gearresteerd. Dan kunnen ze uiteindelijk in vreemdelingenbewaring terechtkomen, houdt Van der Laan ze voor.