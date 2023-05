Premium Het beste van De Telegraaf

’We komen steeds dichter bij dat doel’ Oekraïense generaal hint op ombrengen Poetin: ’Hij is doelwit nummer één’

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Mocht Vladimir Poetin in het vizier komen, dan zal Oekraïne niet aarzelen de trekker over te halen, stelt een Oekraïense generaal. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Mocht Vladimir Poetin in het vizier komen, dan zal Oekraïne niet aarzelen de trekker over te halen. „Poetin is doelwit nummer 1”, aldus de Oekraïense generaal Vadim Skibitski, die er dreigend aan toevoegt: „We komen steeds dichter bij dat doel.”