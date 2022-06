Gewelddadige overval op brillenzaak: politie lost waarschuwingsschoten

Een winkelier is volgens de woordvoerster lichtgewond geraakt bij de overval. Er zou niet zijn geschoten, maar sprake zijn geweest van fysiek geweld. Het viertal liep rond 10.00 uur de brillenwinkel binnen en droeg zwarte bivakmutsen.

De politie zoekt naar de daders in de omgeving van de wijk Schuilenburg. In die richting gingen ze er na de overval vandoor, aldus de woordvoerster. Eerder werden onder meer een politiehelikopter en speurhonden ingezet bij de zoekactie, maar dat leidde nog niet tot arrestaties.

Ook werd via Burgernet een melding verspreid met de oproep de verdachten niet zelf te benaderen, maar gelijk de politie te bellen. De politie is op zoek naar getuigen en mensen met meer informatie over de overval.

Kogelwerende vesten

Volgens regionale media waren er bij de winkel agenten in kogelwerende vesten aanwezig. „Dat kan goed zijn, omdat er melding is gemaakt van een vuurwapen”, licht de woordvoerster toe. Bij de brillenzaak is een onderzoek opgestart. Een van de scooters die de verdachten gebruikten, werd ter plekke achtergelaten. Over wat de overvallers hebben buitgemaakt, wil de politie geen details geven.

