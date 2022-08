Veganistische moeder krijgt levenslang na overlijden zwaar ondervoed zoontje

Ezra overleed in 2019 aan uithongering en woog maar 7 kilo. De andere kinderen (3 en 5) vertoonden ook symptomen van uithongering . Zo hadden zij een sterk vermagerd uiterlijk, een gele huid en rotte tanden. Bij de autopsie van het zoontje ontdekten de artsen dat hij al een week geen eten had gekregen voor hij overleed. De kinderen kregen een dieet wat met name bestond uit mango’s, bananen, avocado’s en ramboetans, Ezra kreeg er tevens nog borstvoeding bij. In de rechtbank werd O’Leary verweten dat zij het gehuil van haar zoontje opzettelijk negeerde.

Naast levenslang kreeg Sheila O’Leary ook gevangenisstraffen van 30 jaar en 5 jaar voor het mishandelen van haar andere kinderen. In de VS is het gebruikelijk dat rechters op deze manier straffen ’stapelen’. In juni werd O’Leary al veroordeeld, haar man Ryan zit nog vast in afwachting van zijn vonnis. O’Leary zit de rest van haar leven in de gevangenis en tevens kan ze contact met haar (nog wel levende) kinderen vergeten. Want dat is door de rechter verboden. Haar advocaat sloot een hoger beroep niet uit.