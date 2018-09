Ronselaar voor schijnhuwelijken opgepakt

De man kreeg zo'n 5000 tot 7000 euro per huwelijk dat hij regelde tussen voornamelijk Antilliaanse vrouwen en mannen van Nigeriaanse afkomst die illegaal in Frankrijk verblijven. Door zo'n huwelijk kregen de Nigerianen een verblijfsvergunning, waardoor zij in Frankrijk konden blijven wonen.

De verdachte was al drie keer eerder aangehouden voor het illegaal verblijven in Nederland. Vermoedelijk maakte hij gebruik van een valse identiteit en een paspoort dat niet op zijn naam staat. Ook moet hij nog de cel in voor een poging tot oplichting, valsheid in geschrift en illegaal verblijf.

Deze zomer stonden ook al enkele tientallen mensen voor de rechter in Rotterdam, omdat zij nephuwelijken waren aangegaan met immigranten uit Nigeria. Deze immigranten wonen in Engeland.