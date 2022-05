Premium Het beste van De Telegraaf

Ooit verbroederd met de Russen, nu kapotgeschoten door Poetin De geschokte inwoners van Charkov moeten door de oorlog hun wereldbeeld herschikken

Kopieer naar clipboard

CHARKOV - Hoe herstelt een stad zich die is vernield door wat voor velen een broedervolk was? Wat doe je met die grote centrale laan die nu nog de Moskouboulevard heet? De geschokte inwoners van Charkov moeten hun wereldbeeld herschikken. „Poesjkin is toch niet verantwoordelijk voor de daden van Poetin?”