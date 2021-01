Angela Merkel vindt Twitter-ban Trump bedenkelijk

Alleen de wetgever mag het grondrecht van vrijheid van meningsuiting inperken, want aan het aanzetten tot geweld of verspreiden van valse informatie moeten wel grenzen worden gesteld.

Volgens Twitter zou Trump aanzetten tot geweld en gooide daarom diens account eruit. Trump had 90 miljoen volgers en kreeg in november 74 miljoen stemmen. Hij heeft het vaker aan de stok gehad met Twitter en Trump heeft het daar ook eerder in een persoonlijk gesprek met de baas van Twitter, Jack Dorsey, over gehad. De miljardair Dorsey heeft zich een groot voorstander van globalisering getoond en lijkt een politieke tegenpool van Trump, die nationaal belang als voornaamste prioriteit predikt.

De Europese Commissaris voor Interne Markt, Thierry Breton, ziet naar eigen zeggen ook dat de rol van de online platforms dominant wordt „in de samenleving en in de democratie.” Die ondernemingen zijn „stelselmatige acteurs.” Maar Breton is juist blij met de sluiting van Trumps account, omdat de internetgiganten daarmee eindelijk „de verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van illegale content tegen te gaan.”