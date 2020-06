Black Lives Matter-betoger redt gewonde extreemrechtse demonstrant

Het was een dag vol protest en geweld, afgelopen zaterdag in Londen. Duizenden Britten gingen de straat op. In de Britse hoofdstad nam de onrust aan het einde van de middag toe toen zowel antiracismebetogers als tegendemonstranten met elkaar en met de politie op de vuist gingen. Er werd met vuurwerk, stenen en andere voorwerpen gegooid.

Een van de betogers, een blanke man, zou op de trappen van de Royal Albert Hall zijn aangevallen door andere demonstranten. Hoe dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk. Wel werd hij door omstanders aangeduid als een extreemrechtse activist.

Toen de man zware klappen kreeg, was het ironisch genoeg een Black Lives Matter-activist die hem hielp, meldt een verslaggever van Reuters. Op beelden van het persbureau is te zien hoe hij de gewonde man beschermt, en hem op de schouder neemt om hem vervolgens naar een veiliger plek te brengen.

De identiteit van de twee mannen is nog onbekend, maar de opmerkelijke beelden gaan intussen de wereld rond.