VVD houdt vast aan 'Caribenpas'

Bosman wil met de maatregel bereiken dat meteen duidelijk is of iemand afkomstig is van een van de drie eilanden, die zelfstandige landen zijn binnen het Koninkrijk. PvdA'er Roelof van Laar denkt echter dat er sprake is van discriminatie. D66-Kamerlid Wassila Hachchi noemde het voorstel „pijnlijk en ongepast”.

Ook verantwoordelijk minister Ronald Plasterk ziet het plan niet zitten. „We hebben één nationaliteit en daarbij hoort één paspoort”, zei hij tegen de NOS. „Het past niet onderscheid te maken.”