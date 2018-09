Feestseizoen spectaculair geopend

"In verband met de grootte van het evenement werden de Dam, het Damrak en het Rokin in Amsterdam afgesloten voor verkeer. De Bijenkorf is verheugd dat de Dam vol stond met ruim 15.000 bezoekers en dat ook duizenden bezoekers in Den Haag de start van het feestseizoen met ons mee vierden. Amsterdam en Den Haag zijn tevens de finalisten van de verkiezing “Beste Binnenstad 2013-2015” en wij danken deze steden voor de fijne samenwerking. Volgend jaar is het voornemen om Turn on the Lights verder uit te breiden en in meer steden waar de Bijenkorf gevestigd is te organiseren", aldus Directeur Marketing Robert Bohemen. Direct na de acts werd de verlichting op de façade van de Bijenkorf ontstoken. Ruim 400.000 energiezuinige LED-lampen zijn speciaal voor het feestseizoen op de gevel van de twee panden aangebracht. De feestverlichting is tot begin 2014 te zien.

