KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien met code geel

Donkere wolken met regen en onweer pakken zich samen boven Someren. Ⓒ Rob Engelaar

De Bilt - Aan het einde van de ochtend en vanmiddag trekken vanuit het zuiden felle regen- en onweersbuien over het land, daarvoor waarschuwt het KNMI. Hierbij is kans op hagel, zware windstoten en veel neerslag in korte tijd. Vanavond verlaten de buien het noorden van het land.