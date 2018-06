Politie rolt grote drugsbende in Noorden op

De operatie was gericht tegen een drugsbende die op tal van plekken in de twee provincies hennepplantages runde. Enkele daarvan waren klein met slechts ongeveer 100 planten, andere aanzienlijk groter. „Zeker is dat er een verband is tussen de kwekerijen”, zei een woordvoerster van de politie.

De invallen waren in Ulrum, Ter Apel, Stadskanaal en vooral Emmen. In die plaats is een man van 34 jaar in zijn woning aangehouden. Wat zijn precieze rol in de organisatie is, wil de politie nog niet zeggen, wel dat hij betrokken is bij het „op grote schaal kweken, verwerken en transporteren van drugs naar Duitsland”.

Tijdens het onderzoek, dat al enkele maanden loopt en waarbij ook de Duitse politie betrokken is, werden in Duitsland eerder al een man en een vrouw aangehouden, ook uit Emmen. Zij zitten daar nog vast. De politie gaat ervan uit dat er na de actie van dinsdag nog meer aanhoudingen volgen.