Frankrijk komt met antipestplan voor scholen

Op televisie komen spotjes, deels met tekenfilmpjes. De voorlichting loopt ook via websites en brochures. Verder wordt een plan opgesteld om leraren beter op te leiden om met pesten om te gaan. De 31 schoolregio's krijgen een speciale vertrouwenspersoon voor slachtoffers en getuigen. Het ministerie komt met een speciale gids om 'cyberpesten' via internet of mobieltjes te voorkomen.

6 à 7 procent van de leerlingen op Franse scholen wordt gepest. De herhaaldelijke vernederingen kunnen leiden tot depressies of zelfs suïcide, aldus de krant Libération.